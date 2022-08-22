В Тульской области с 23 августа введут особый противопожарный режим Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области с завтрашнего дня будет действовать особый противопожарный режим, такое решение озвучили на оперативном совещании в правительстве региона.

По данным Главного управления МЧС России по Тульской области, полученным в ходе космического мониторинга, сейчас на карте региона есть 7 термоточек, то есть пожароопасных зон. Всего с начала августа в области произошло 314 пожаров, из которых 56 были связаны с загоревшейся сухой растительностью. В большинстве районов Тульской области установлен третий класс пожароопасности, но на этой неделе его повысят до 4-го, так как прогнозируется аномальная жара до +32 градусов.

В период действия противопожарного режима будет запрещен въезд в леса, а противопожарные меры усилятся.