45-летний житель Тульской области украл золото и деньги у своей 51-летней сожительницы Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске в полицию с заявлением о краже обратилась 51-летняя местная жительница, которая сообщила, что из принадлежащей ей квартиры по улице Кирова пропали золотое кольцо, 25 тысяч рублей и бритвенный станок.

В ходе расследования сотрудники полиции установили подозреваемого, которым оказался нигде не работающий 45-летний местный житель, сожитель потерпевшей. Через некоторое время злоумышленника задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где мужчина признался в нарушении.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.