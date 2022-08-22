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Происшествия22 августа 2022 13:40

45-летний житель Тульской области украл золото и деньги у своей 51-летней сожительницы

Мужчину задержали сотрудники полиции, он признался в содеянном
Источник:kp.ru
45-летний житель Тульской области украл золото и деньги у своей 51-летней сожительницы

45-летний житель Тульской области украл золото и деньги у своей 51-летней сожительницы

Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске в полицию с заявлением о краже обратилась 51-летняя местная жительница, которая сообщила, что из принадлежащей ей квартиры по улице Кирова пропали золотое кольцо, 25 тысяч рублей и бритвенный станок.

В ходе расследования сотрудники полиции установили подозреваемого, которым оказался нигде не работающий 45-летний местный житель, сожитель потерпевшей. Через некоторое время злоумышленника задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где мужчина признался в нарушении.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.