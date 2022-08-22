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Происшествия22 августа 2022 13:01

В Туле за день сбили детей 10 и 12 лет на самокатах: оба ребенка госпитализированы

Аварии произошли на улице Луначарского и улице Приупской
Источник:kp.ru
В Туле за день сбили детей 10 и 12 лет на самокатах: оба ребенка госпитализированы

В Туле за день сбили детей 10 и 12 лет на самокатах: оба ребенка госпитализированы

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

21 августа в Туле произошло сразу два аналогичных ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов на самокатах.

Так, в 13:55 на улице Луначарского 53-летний мужчина на автомобиле Hyundai Tucson сбил 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП ребенка госпитализировали с различными травмами.

А в 15:15 на улице Приупской 41-летний мужчина на автомобиле Fiat Albea при повороте направо сбил 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на электросамокате слева направо по ходу движения автомобиля по велопешеходной дорожке. В результате ДТП девочку также госпитализировали с различными травмами.