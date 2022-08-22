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Происшествия22 августа 2022 12:25

В Тульской области 12-летний питбайкер врезался в автомобиль Toyota

В результате столкновения автомобиль выехал в кювет, а мальчик получил травмы
Источник:kp.ru
В Тульской области 12-летний питбайкер врезался в автомобиль Toyota

В Тульской области 12-летний питбайкер врезался в автомобиль Toyota

Фото: материалы пресс-служб

20 августа в 18:10 на Нечаевском шоссе в поселке Заокский в Тульской области произошла дорожная авария с участием подротска.

По предварительной информации, 12-летний юноша, не имеющий водительских прав, на питбайке KAYO BASIC при начале движения от обочины, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутно движущимся автомобилем Toyota RAV 4 под управлением 35-летней женщины. в результате столкновения Toyota съехала в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний питбайкер, после оказания медицинской помощи он был отпущен. На момент происшествия мальчик был в мотошлеме.