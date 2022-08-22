В Тульской области Sens врезался в дерево: водитель погиб, пассажира госпитализировали Фото: материалы пресс-служб

19 августа в 18:20 на 5-м километре автодороги «Венев – Серебряные Пруды» в Веневском районе Тульской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 49-летний мужчина на автомобиле Sens TF698P съехал в левый кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался, а его пассажир, 49-летний мужчина, был госпитализирован с различными травмами.