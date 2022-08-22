В Туле 22 августа бесплатно раздают питьевую воду Фото: материалы пресс-служб

В Туле сегодня температура воздуха поднялась выше 27 градусов, а потому в городе организовали бесплатную раздачу питьевой воды. Ее можно получить с 10.00 до 19.00 на точках по продаже кваса по адресам:

1. Красноармейский пр.-т, д. 48, корп 2;

2. перекресток ул. Смидович и ул. 9 Мая, д. 5;

3. ул. Кутузова, д. 13;

4. ул. Ложевая, д. 123, ост. Степанова;

5. перекресток ул. Кутузова, д. 16 и ул. Шухова;

6. перекресток ул. Марата, д. 24 и ул. Плеханова;

7. Красноармейский пр.-т, д. 17;

8. перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;

9. ул. Фрунзе, д. 5;

10. ул. Октябрьская, д. 95;

11. ул. М. Горького, д. 14;

12. ул. Октябрьская, д. 9;

13. ул. Пузакова, д. 5;

14. ул. Кауля, д. 45;

15. ул. Н. Руднева, д. 62;

16. пр.-т Ленина, д. 28.

Также дополнительно к этим точкам установлены ещё точки раздачи воды по следующим адресам:

1. перекресток проспекта Ленина и ул. Советской; 2. перекресток проспекта Ленина и ул. Первомайской.