В Туле 22 августа бесплатно раздают питьевую воду
Фото: материалы пресс-служб
В Туле сегодня температура воздуха поднялась выше 27 градусов, а потому в городе организовали бесплатную раздачу питьевой воды. Ее можно получить с 10.00 до 19.00 на точках по продаже кваса по адресам:
1. Красноармейский пр.-т, д. 48, корп 2;
2. перекресток ул. Смидович и ул. 9 Мая, д. 5;
3. ул. Кутузова, д. 13;
4. ул. Ложевая, д. 123, ост. Степанова;
5. перекресток ул. Кутузова, д. 16 и ул. Шухова;
6. перекресток ул. Марата, д. 24 и ул. Плеханова;
7. Красноармейский пр.-т, д. 17;
8. перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;
9. ул. Фрунзе, д. 5;
10. ул. Октябрьская, д. 95;
11. ул. М. Горького, д. 14;
12. ул. Октябрьская, д. 9;
13. ул. Пузакова, д. 5;
14. ул. Кауля, д. 45;
15. ул. Н. Руднева, д. 62;
16. пр.-т Ленина, д. 28.
Также дополнительно к этим точкам установлены ещё точки раздачи воды по следующим адресам:
1. перекресток проспекта Ленина и ул. Советской; 2. перекресток проспекта Ленина и ул. Первомайской.