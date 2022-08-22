В Тульской области нетрезвый мужчина на Renault опрокинулся в кювет: пострадали двое Фото: материалы пресс-служб

19 августа в 11:10 на 112-м километре автодороги «Тула - Белев» Белевского района Тульской области произошло "пьяное" ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, нетрезвый 50-летний мужчина на автомобиле Renault Sandero вылетел в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля - 46-летнего мужчину госпитализировали с различными травмами, а 33-летний мужчина был отпущен после оказания медицинской помощи.