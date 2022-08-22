В Тульской области механизатор сломал стену чужого сарая, чтобы украсть металл Фото: Алексей ФОКИН

65-летний житель деревни Ольгинка в Воловском районе Тульской области обратился в полицию с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что между 5 и 14 августа кто-то повредил стену его сарая на придомовой территории и украл металлический лом.

Сотрудники полиции смогли установить личность предполагаемого похитителя, которым оказался 38-летний житель Волово, работающий механизатором агрокомплекса. Мужчину доставили в дежурную часть для разбирательства, где задержанный дал признательные показания.

В настоящее время в отделении полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.