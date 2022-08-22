В Тульской области за I полугодие Роспотребнадзор забраковал больше 100 кг хлеба и пирожных Фото: Алексей ФОКИН

Управление и территориальные отделы Роспотребнадзора по Тульской области в I полугодии 2022 года проверили 412 объектов оборота кондитерских и хлебобулочных изделий, включая предприятия, пищеблоки образовательных и социальных учреждений, а также поставщиков еды в образовательные учреждения.

По результатам проверок выяснилось, что на предприятиях не приняты меры защиты от мышей, крыс, воробьев и голубей, а также не соблюдаются требования технического регламента по содержанию производственных помещений. Юридическое лицо и ответственные должностные лица оштрафовали за административные нарушения на 110 тысяч рублей.

Исследовали 70 проб хлебобулочных и кондитерских изделий на микробиологические, сантарно-химические и радиологические показатели безопасности, из них только 1 проба не соответствовала по микробиологическим показателям безопасности.

Также за этот период забраковали 56,6 кг хлебобулочных изделий (23 партии) и 55,9 кг (28 партий) кондитерских изделий.

В ведомство поступали обращения о том, что в сетевых магазинах реализуется неупакованный хлеб и хлебобулочные изделия. По результатам рассмотрения вынесено 8 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. В отношении одной из сетей информация направлена в прокуратуру Тульской области для принятия мер. Ситуация находится на контроле Управления.