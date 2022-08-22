Жительница Тульской области нашла возле мусорных баков труп крупного животного Фото: соцсети

20 августа в группе ВКонтакте «ЧП Новомосковск» местраня жительница пожаловалась, что возле мусорного бака на улице Руднева нашла пакет с трупом крупного животного - козы или теленка.

«Позвонила [на номер] 112. Все-таки, это не котенок и не хомячок, а труп животного в 50 килограммов», - прокомментировала женщина выложенное фото, а также возмутилась, что оператор ничем ей не смогла помочь.

В комментариях женщину успокоили: по словам людей, коммунальные службы города сравнительно часто находят подобные "отходы" и увозят их в сторону полигона.