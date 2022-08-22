Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 9:20

Жительница Тульской области нашла возле мусорных баков труп крупного животного

По ее словам кто-то вынес к мусорной площадке сумку с мертвым теленком или козой
Источник:kp.ru
Жительница Тульской области нашла возле мусорных баков труп крупного животного

Жительница Тульской области нашла возле мусорных баков труп крупного животного

Фото: соцсети

20 августа в группе ВКонтакте «ЧП Новомосковск» местраня жительница пожаловалась, что возле мусорного бака на улице Руднева нашла пакет с трупом крупного животного - козы или теленка.

«Позвонила [на номер] 112. Все-таки, это не котенок и не хомячок, а труп животного в 50 килограммов», - прокомментировала женщина выложенное фото, а также возмутилась, что оператор ничем ей не смогла помочь.

В комментариях женщину успокоили: по словам людей, коммунальные службы города сравнительно часто находят подобные "отходы" и увозят их в сторону полигона.