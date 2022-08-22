В Туле 42-летний пациент украл у медсестры мобильный телефон Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудница одного из медицинский учреждений Тулы стала жертвой кражи. Обратившись в полицию, женщина сообщила, что между 5.00 и 6.00 из незакрытой комнаты медицинского персонала была пропал ее мобильный телефон.

Сотрудники полиции установили личность похитителя, которым оказался безработный ранее судимый за кражи 42-летний цыган, проживающий в Скуратово. Как оказалось, мужчина проходил лечение в этом медицинском учреждении. Рано утром он беспрепятственно зашёл в комнату медперсонала, взял оставленный медсестрой телефон, после чего ушёл домой, где его и задержали.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража», похищенный телефон изъяли и вернули законной владелице.