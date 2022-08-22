В Тульской области снова массово гибнут пчелы, а также птицы и рыбы Фото: Алексей ФОКИН

В Ясногорском районе пасечники сообщили о массовой гибели пчел в селе Страхово, деревнях Княжая Слобода и Сенцово, а также в поселке Миротинский. По мнению пчеловодов, насекомые гибнут из-за обработки полей с подсолнухами в Заокском районе, где накануне распыляли химикаты с самолетов.

Пчеловоды уверяют, что жителей о проводимой обработке никто не предупредил.

Также местные жители утверждают, что вместе с пчелами пропало и множество птиц, включая горлиц, а в Заокском районе погибли не только пчелы, но рыбы в водоемах. Теперь жители опасаются, что химикаты могли нанести вред и людям.

Сотрудники районной администрации и межрайонного отделения ветеринарии в рамках специальной комиссии выехали на одну из пасек в село Страхово и взяли пробы, которые направили в лабораторию Ефремова.