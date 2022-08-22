В Туле ищут пропавшую без вести женщину с той-терьером Фото: соцсети

В Тульской области объявили в розыск пропавшую без вести 62-летнюю Оглы Розу Викторовну, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

20 августа женщина из поселка Лихвинка в Туле вышла на прогулку с собакой и с того момента об их местонахождении ничего неизвестно. Пропавшая ростом 163 см, нормального телосложения, темные с сединой волосы, карие глаза. С собой у пропавшей белая собака породы той-терьер. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят обращаться по телефону горячей линии поискового отряда: 8 (800) 700-54-52 или по номеру «112».