В Туле неизвестные хулиганы разворачивают светофоры Фото: соцсети

На перекрестках в Пролетарском районе Тулы неизвестные хулиганы разворачивают светофоры - о неоднократных случаях такого хулиганства сообщили в соцсетях туляки.

Неправильная ориентировка светофора мешала автомобилистам увидеть нужный сигнал. подобное было замечено на пересечении улиц Пролетарской и Чапаева, Ложевой и Кирова, Гастелло и Металлургов.

По информации телеграм-канала «т а к и ж и в е м», на сегодняшний день повернутым в другую сторону остается лишь светофор на улице Гастелло.