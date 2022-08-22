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Общество22 августа 2022 7:00

В Туле неизвестные хулиганы разворачивают светофоры

По наблюдениям туляков, действовали неизвестные в основном в Пролетарском районе
Источник:kp.ru
В Туле неизвестные хулиганы разворачивают светофоры

В Туле неизвестные хулиганы разворачивают светофоры

Фото: соцсети

На перекрестках в Пролетарском районе Тулы неизвестные хулиганы разворачивают светофоры - о неоднократных случаях такого хулиганства сообщили в соцсетях туляки.

Неправильная ориентировка светофора мешала автомобилистам увидеть нужный сигнал. подобное было замечено на пересечении улиц Пролетарской и Чапаева, Ложевой и Кирова, Гастелло и Металлургов.

По информации телеграм-канала «т а к и ж и в е м», на сегодняшний день повернутым в другую сторону остается лишь светофор на улице Гастелло.