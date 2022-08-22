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Спорт22 августа 2022 6:41

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с московской «Родиной»

Итоговый счет матча составил 1:1
Источник:kp.ru
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с московской «Родиной»

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с московской «Родиной»

Фото: материалы пресс-служб

21 августа в Москве тульский «Арсенал» сыграл с московской командой «Родина» в рамках 6-го тура Первой лиги, который закончился ничьей.

Счет открыли москвичи во втором тайме, когда на 57-й минуте гол забил Астемир Гордюшенко. На 69-й минуте туляки сравняли счет: гол в ворота «Родины» забил капитан оружейников Евгений Луценко. Итоговый счет встречи – 1:1.

Следующий матч пройдет в Туле 29 августа, когда оружейники сыграют с красноярским «Енисеем».