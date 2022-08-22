Тульский «Арсенал» сыграл вничью с московской «Родиной» Фото: материалы пресс-служб

21 августа в Москве тульский «Арсенал» сыграл с московской командой «Родина» в рамках 6-го тура Первой лиги, который закончился ничьей.

Счет открыли москвичи во втором тайме, когда на 57-й минуте гол забил Астемир Гордюшенко. На 69-й минуте туляки сравняли счет: гол в ворота «Родины» забил капитан оружейников Евгений Луценко. Итоговый счет встречи – 1:1.

Следующий матч пройдет в Туле 29 августа, когда оружейники сыграют с красноярским «Енисеем».