Завтра, 22 августа, в Туле без света останутся десятки домов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сообщаем адреса, по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так они коснутся:

с 09:00 до 12:00 - ул. Будёного, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 19-43 (нечётн.); пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Тимирязева, 31, 33, 28-34 (чётн.); ул. Л. Толстого, 34-68 (чётн.), 33-75 (нечётн.), 66-а, 69-а;

с 09:00 до 16:00 - ул. Оборонная, 85;

с 09:00 до 17:00 - ул. Максимовского, 2; ул. Галкина, 29, 31-а; ул. Революции, 6; ул. Демонстрации, 8; ул. Ленина, 22, 24; Московское ш., 25-41 (нечётн.); ул. Макаренко, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 6-а, 6-б, 11-а, 11-в, 13-а, 13-б; пер. Охотный, 1, 3, 5; Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); 8-й пр-зд, 74; 9-й пр-зд, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 42-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.); ул. Фестивальная, 17-77(нечётн.), 57-а; 3-й Фестивальный пр-зд, 15-а, 17-а; 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а, 31-а; 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.);

с 09:30 до 13:30 - ул. Демонстрации, 138, 144, 146-а; ул. Дм. Ульянова, 20-а; ул. Первомайская, 45, 62, 66-в; пер. Серебровский, 7.