В Киреевском районе Тульской области прошел фестиваль «Дедославль» Фото: материалы пресс-служб

20 августа в селе Дедилово Киреевского района прошел областной исторический фестиваль народной культуры «Дедославль».

За прошедшие мероприятие стало ярким праздником не только для жителей региона, но и для многочисленных туристов, которые интересуются историей, мастер-классами и народными забавами.

Весь день на празднике работали мастер-классы по декоративно-прикладному искусству: гончары, ткачи, живописцы, кукольники, мастера по лозоплетению, бисероплетению, лоскутному шитью, резьбе по дереву.

Все желающие могли попробовать чай из самовара на дровах с луговыми травами, посетить музей старины под открытым небом.