Музей-усадьба «Ясная Поляна» принимает участие в фестивале исторических садов Фото: материалы пресс-служб

Ставшая уже традиционной ландшафтная выставка под открытом небом в этом году посвящена теме «Изящное садоводство». И «Ясная Поляна» представила на выставке проект, посвященный усадебному огороду. В повести «Юность» Лев Толстой писал, что «одно из главных удовольствий» — ходить «в огород или сад есть все те овощи и фрукты, которые поспевали».

Гордостью семьи Толстых всегда были различные огородные культуры: савойская и краснокочанная капуста, кольраби, брокколи, сельдерей, цикорий, скорцонера, овсяный корень, дыня канталупа и другие диковинные съедобные культуры. Большой усадебный огород в Ясной Поляне обеспечивал разнообразными овощами, пряными и лекарственными травами большую семью и многочисленных гостей Льва Толстого.