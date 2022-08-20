Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды20 августа 2022 11:59

Музей-усадьба «Ясная Поляна» принимает участие в фестивале исторических садов

Он проходит с 19 по 28 августа 2022 года в музее-заповеднике «Царицыно»
Игорь КОПЫТОВ
Музей-усадьба «Ясная Поляна» принимает участие в фестивале исторических садов

Музей-усадьба «Ясная Поляна» принимает участие в фестивале исторических садов

Фото: материалы пресс-служб

Ставшая уже традиционной ландшафтная выставка под открытом небом в этом году посвящена теме «Изящное садоводство». И «Ясная Поляна» представила на выставке проект, посвященный усадебному огороду. В повести «Юность» Лев Толстой писал, что «одно из главных удовольствий» — ходить «в огород или сад есть все те овощи и фрукты, которые поспевали».

Гордостью семьи Толстых всегда были различные огородные культуры: савойская и краснокочанная капуста, кольраби, брокколи, сельдерей, цикорий, скорцонера, овсяный корень, дыня канталупа и другие диковинные съедобные культуры. Большой усадебный огород в Ясной Поляне обеспечивал разнообразными овощами, пряными и лекарственными травами большую семью и многочисленных гостей Льва Толстого.