Коронавирус в Тульской области: 518 новых случаев заболевания за последние сутки на 20 августа

На Демидовской плотине в Туле до 1 сентября меняется схема движения транспорта Фото: Алексей ФОКИН

Движение транспорта по Демидовской Плотине в Туле будет проходить по измененной схеме из-за проведением замены трамвайных путей на участке от улицы Пролетарской до Карла Маркса.

Работы запланированы по 1 сентября. На это время движение всех видов транспорта здесь будет ограничено.

Схема движения автобусов №№ 21, 64 и 162К изменится следующим образом.

Так, № 21 при движении из Пролетарского округа в Заречье поедет через улицу Советскую. Обратно – через Карла Маркса. Аналогично и маршрут № 64.

Автобусы № 162 от Обидимо до ТЦ «Макси» также будут ходить через центр города.