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Здоровье19 августа 2022 15:01

Туляков приглашают бесплатно проверить свое здоровье на свежем воздухе

В центральном парке пройдет акция по прохождению бесплатных медицинских обследований
Игорь КОПЫТОВ
Туляков приглашают бесплатно проверить свое здоровье на свежем воздухе

Туляков приглашают бесплатно проверить свое здоровье на свежем воздухе

Фото: материалы пресс-служб

20 августа с 12:00 до 16:00 на площади возле главной сцены у фонтана жители нашего региона смогут бесплатно пройти медицинские обследования и получить консультацию врачей. В акции «Будь здоров!» будут работать четыре передвижных медицинских комплекса.

Желающие могут пройти флюорографию легких, исследование функции внешнего дыхания, УЗИ щитовидной железы, маммографию, аутофлуоресцентную стоматоскопию, дерматоскопию, экспресс-диагностику сердца, исследование крови на уровень глюкозы.

Мужчины также смогут сдать кровь на определение простатспецифического антигена.