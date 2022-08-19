Туляков приглашают бесплатно проверить свое здоровье на свежем воздухе
Фото: материалы пресс-служб
20 августа с 12:00 до 16:00 на площади возле главной сцены у фонтана жители нашего региона смогут бесплатно пройти медицинские обследования и получить консультацию врачей. В акции «Будь здоров!» будут работать четыре передвижных медицинских комплекса.
Желающие могут пройти флюорографию легких, исследование функции внешнего дыхания, УЗИ щитовидной железы, маммографию, аутофлуоресцентную стоматоскопию, дерматоскопию, экспресс-диагностику сердца, исследование крови на уровень глюкозы.
Мужчины также смогут сдать кровь на определение простатспецифического антигена.