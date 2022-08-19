Потушившую Вечный огонь в Узловой пенсионерку могут отправить на принудительное лечение Фото: СОЦСЕТИ

Апрельским утром нынешнего года женщина, страдающая хроническим психическим расстройством, подошла к мемориалу «Вечный огонь» на Площади имени 50-летия Победы — памятника воинам Советской армии, павшим в боях за город Узловая в годы Великой Отечественной войны. Пенсионерка высыпала пачку пищевой соли в огонь, в результате чего пламя погасло.

Предполагается, что 65-летняя женщина в момент совершения акта вандализма находилась в состоянии невменяемости. Теперь суду предстоит решить: отправить ее на принудительное лечение или нет.