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Происшествия19 августа 2022 11:47

Тройное ДТП спровоцировала на трассе в Тульской области автоледи на Kia

Авария произошла 18 августа в 09:30 на 246-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории Богородицкого района
Игорь КОПЫТОВ
Тройное ДТП спровоцировала на трассе в Тульской области автоледи на Kia

Тройное ДТП спровоцировала на трассе в Тульской области автоледи на Kia

Фото: материалы пресс-служб

23-летняя девушка, управляя автомобилем Kia Rio, при перестроении не убедилась в безопасности своего маневра и столкнулась с движущимся в попутном направлении пассажирской «ГАЗелью», за рулем которого был 70-летний мужчина. После этого автоледи выехала на встречную полосу, где столкнулась Renault Logan под управлением 71-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала сама виновница аварии и ее пассажиры – 85-летний мужчина и45-летняя женщина. Все они после оказания медицинской помощи отпущены. Также как и водитель «ГАЗ-32213». А вот водителю Renault Logan и его 73-летней пассажирке потребовалась госпитализация.