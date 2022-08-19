Тройное ДТП спровоцировала на трассе в Тульской области автоледи на Kia Фото: материалы пресс-служб

23-летняя девушка, управляя автомобилем Kia Rio, при перестроении не убедилась в безопасности своего маневра и столкнулась с движущимся в попутном направлении пассажирской «ГАЗелью», за рулем которого был 70-летний мужчина. После этого автоледи выехала на встречную полосу, где столкнулась Renault Logan под управлением 71-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала сама виновница аварии и ее пассажиры – 85-летний мужчина и45-летняя женщина. Все они после оказания медицинской помощи отпущены. Также как и водитель «ГАЗ-32213». А вот водителю Renault Logan и его 73-летней пассажирке потребовалась госпитализация.