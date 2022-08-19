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Происшествия19 августа 2022 11:12

В Тульской области ночью грузовой фургон протаранил фуру и легковушку

Наиболее пострадавшей стороной оказались люди в легковом авто
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области ночью грузовой фургон протаранил фуру и легковушку

В Тульской области ночью грузовой фургон протаранил фуру и легковушку

Фото: материалы пресс-служб

18 августа в 3 часа ночи на 225-м километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района 28-летний мужчина, управляя фургоном «ГАЗ-2844SA», заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем DAF XF с полуприцепом SCHMITZ под управлением 39-летнего мужчины. После этого о влетел в Skoda Rapid с 42-летним водителем.

В результате ДТП пострадал водитель DAF XF, который после оказания медицинской помощи отпущен. Водителю Skoda Rapid потребовалась госпитализация, а его пассажир – 11-летний мальчик — также отделался легкими травмами.