В Тульской области ночью грузовой фургон протаранил фуру и легковушку Фото: материалы пресс-служб

18 августа в 3 часа ночи на 225-м километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района 28-летний мужчина, управляя фургоном «ГАЗ-2844SA», заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем DAF XF с полуприцепом SCHMITZ под управлением 39-летнего мужчины. После этого о влетел в Skoda Rapid с 42-летним водителем.

В результате ДТП пострадал водитель DAF XF, который после оказания медицинской помощи отпущен. Водителю Skoda Rapid потребовалась госпитализация, а его пассажир – 11-летний мальчик — также отделался легкими травмами.