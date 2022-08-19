Более 12 тысяч тульских детей отдохнули в лагерях и санаториях за лето Фото: Алексей ФОКИН

За лето 2022 года на территории было запланировано охватить различными формами организованного отдыха порядка 11,5 тысячи ребят из областной столицы. По состоянию на сегодняшний день плановый показатель выполнен.

В трех муниципальных загородных оздоровительных лагерях «Березка», «Орленок», «Им. С. Чекалина» отдохнули около 1,9 тысячи человек. Три коммерческих лагеря, находящихся в пределах города, - «Дружба», «Новая волна» и «Солнечный» - приняли порядка 3,7 тысячи детей со всей области, при этом из них 1,5 тысячи — жители именно Тулы. Свыше 8 тысяч побывали в лагерях дневного пребывания на базе 58 общеобразовательных организаций. Больше тысячи туляков посетили учреждения санаторного типа в Тульской области и в Краснодарском крае.