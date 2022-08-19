В Туле возобновились слушания по уголовному делу о мене Центрального стадиона Фото: Алексей ФОКИН

Теперь замруководителя комитета имущественных и земельных отношений Татьяну Силаеву обвиняют в злоупотреблении полномочиями - по части 3 статьи 285 уголовного кодекса РФ. Ранее ей инкриминировали превышение должностных полномочий.

По мнению прокуратуры, именно Силаева в конце 2014 года подписала распоряжение о мене Центрального стадиона. В результате «Тулгорэлектротранс» потерял одну из своих площадок, и в итоге материальный ущерб превысил 61 миллион рублей.

Предыдущее дело в отношении Татьяны Силаевой по ходатайству стороны защиты вернули в прокуратуру на доследование. В ближайшем судебном заседании будет допрошена потерпевшая сторона.