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Звезды19 августа 2022 7:45

В центре Тулы при ремонте дороги обнаружили старинную мостовую

Произошло это на улице Союзной
Игорь КОПЫТОВ
В центре Тулы при ремонте дороги обнаружили старинную мостовую

В центре Тулы при ремонте дороги обнаружили старинную мостовую

Фото: СОЦСЕТИ

16 августа на улице Союзной в Туле во время проведения ремонта проезжей части и ливневок после срезки асфальта обнажились участки дореволюционной мостовой. Пользователи одной из групп в соцсетях, посвященной истории города, предположили, что каменную дорогу сохранят — просто под новым слоем современного покрытия.

Кстати, в Туле до сих пор есть несколько мест, где можно встретить старинные дороги: во дворе дома № 28 по пр. Ленина, № 59 по ул. Гоголевской и в районе дома № 2 по ул. Клюева. До недавних пор каменная мостовая была во дворах домов по улице Зорге. Сейчас они снесены.