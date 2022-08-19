В центре Тулы при ремонте дороги обнаружили старинную мостовую Фото: СОЦСЕТИ

16 августа на улице Союзной в Туле во время проведения ремонта проезжей части и ливневок после срезки асфальта обнажились участки дореволюционной мостовой. Пользователи одной из групп в соцсетях, посвященной истории города, предположили, что каменную дорогу сохранят — просто под новым слоем современного покрытия.

Кстати, в Туле до сих пор есть несколько мест, где можно встретить старинные дороги: во дворе дома № 28 по пр. Ленина, № 59 по ул. Гоголевской и в районе дома № 2 по ул. Клюева. До недавних пор каменная мостовая была во дворах домов по улице Зорге. Сейчас они снесены.