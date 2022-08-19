Два проекта из Тульской области стали победителями Всероссийского конкурса по благоустройству Фото: материалы пресс-служб

В этом году на конкурс поступило 280 заявок, и две, представлявшие Тульскую область, теперь получат федеральное финансирование.

Так, в номинации «Малые города с численностью жителей 20-50 тысяч» победу одержал проект «КиреевСКвер». На его реализацию выделено 85 млн рублей. А город Белев стал победителем в номинации «Исторические поселения» с проектом «ПРОпаркЪ. Комплексное благоустройство парка» и получил грант в размере 70 млн рублей.

С 2018 года победителями данного конкурса стали 11 городов области.