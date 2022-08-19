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Общество19 августа 2022 6:31

В Тульской области обезвредили очередной снаряд времен ВОВ

Снаряд обнаружили в поле рядом с деревней Зыбинка
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области обезвредили очередной снаряд времен ВОВ

В Тульской области обезвредили очередной снаряд времен ВОВ

Фото: материалы пресс-служб

18 августа в Тульской области сотрудники группы выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас калибром 105 мм обнаружили в поле около деревни Зыбинка Богородицкого района.

МЧС в очередной раз напоминает тулякам об основных правилах безопасности при обнаружении снарядов, гранат и взрывных устройств: не подходите близко и не позволяйте другим прикасаться к предмету, немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения, не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку, дождитесь прибытия оперативных служб.