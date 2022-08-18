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Происшествия18 августа 2022 14:51

Двое тульских студентов украли детали буровой установки

Подозреваемые уже задержаны
Игорь КОПЫТОВ
Двое тульских студентов украли детали буровой установки

Двое тульских студентов украли детали буровой установки

Фото: Алексей ФОКИН

С сообщением о преступлении в правоохранительные обратился 34-летний мастер одной из инженерно-изыскательных компаний, сообщивший, что неизвестные украли с буровой установки на базе автомобиля КАМАЗ, припаркованного в поселке Рассвет, водяной насос, набор электрических инструментов и электрический кабель. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления были задержаны двое 19-летних студентов одного из тульских техникумов, которые уже .сознались в содеянном. Похищенное возвращено владельцу.