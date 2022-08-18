19 августа в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН

Электричество отключат по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - Мясново: п. Лихвинка: 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 19-43 (нечётн.), 41-а, 37-а, 22-42 (чётн.); п. Михалково: ул. Колхозная, 4-а, 14-а, 14-б, 4-14; ул. Казанская, 2; ул. Ярославского, 5, 7; ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 22, 24, 2, 4, 6, 8, 12-а;

с 09:00 до 17:00 - ул. Гоголевская, 71, ул. Бундурина, 36-а, 34, 34-а, 36; ул. Гоголевская, 69-в, 69, 69-б, 81, 67; ул. С. Перовской, 26, 32, 22, 24, 28; ул. М. Тореза, 8, 14-в; п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 1-17; ул. Речная, 1-а, 1-б, 12-а, 1-12; ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-44 (чётн.), 2-а; ул. Кирова, 31; Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 10, 12, 13, 15, 21, 33; 6-й Полюсный пр-зд, 11; 10-й пр-зд, 2-в, 2-д; 11-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в, 2-в, 7-а, 1-7 (чётн.); 12-й пр-зд, 1-в, 1-д, 3-7 (нечётн.), 8; 16-й пр-зд, 2-22 (чётн.), 5-а, 5-25 (нечётн.); 17-й пр-зд, 1-28 (обе); 18-й пр-зд, 27, 33, 35, 43, 50-64 (чётн.); ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.); ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а, 69-85 (нечётн.); ул. Калинина, 139, 110, 143; пер. Патронный; ул. Каракозова, 29-64, 70, 71,

с 09:30 до 13:30 - ул. Мосина, 21, 19; ул. Коминтерна, 18, 18-а, 20.