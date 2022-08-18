Матч тульского «Арсенала» и «Родины» рассудит арбитр Антон Анопа Фото: материалы пресс-служб

Назначены арбитры, инспекторы и делегаты на матчи 6 тура Первой лиги. Выездную игру тульского «Арсенала» с «Родиной» рассудит Антон Анопа.

Ему помогут Павел Новиков (Санкт-Петербург), Сергей Ядров (Калининград). Инспектор – Алексей Резников (Ярославль), делегат – Петр Петухов (Москва).

На игру тульский «Арсенал» организует поездку болельщиков на комфортабельных автобусах в Москву. Подробности, как попасть в их число, - на сайте клуба.

Напомним, матч пройдет на выезде 21 августа. Начало в 20:00.