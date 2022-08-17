За озеленение проспекта Ленина в Туле возьмутся уже этой осенью Фото: материалы пресс-служб

Сейчас проводятся контрактные процедуры с победителем конкурса проектов озеленения - ООО «Нобили».

Согласно задумке, на участке проспекта — от улицы Советской до улицы Каминского будет высажено более 130 крупнолистных европейских лип и остролистных кленов возрастом 20−25 лет, высотой не менее 5−6 м, а также более 450 различных кустарников и цветов.

К работам приступят уже осенью. В этом году предполагается обустроить модули для высадки деревьев. Сами саженцы появятся весной-летом 2023 года.