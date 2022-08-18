В Туле стартовала Всероссийская спартакиада сильнейших Фото: материалы пресс-служб

17 августа в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» стартовал турнир в рамках I Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов.

Наш регион принимает волейбольные игры первого тура в группе «Б». В ней участвуют сборные Саратовской, Свердловской областей и Республики Татарстан. Тулячки вышли на площадку в новой спортивной форме.

В день открытия «Тулица» потерпела поражение от «Динамо — Ак Барса» — 0:3 (8:25, 25:27, 21:25). В составе нашей команды сыграют волейболистки «Тулицы» Ольга Ефимова, Анастасия Бавыкина, Софья Сычева, Есения Мишагина, Анастасия Ляшко, Анна Лунева, Ольга Гаврилова, Екатерина Любушкина, Екатерина Тимошкова, Амага Джиоева, Богумила Бярда, Наталья Някина.