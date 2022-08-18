Жители более семи тысяч домохозяйств Тульской области подключили видеонаблюдение от «Ростелекома»

За неполных пять лет с момента запуска услуги видеокамеры провайдера установили свыше семи тысяч тульских семей, из которых более тысячи — только за первое полугодие текущего года. Больше всего сервис востребован в частном секторе.

Елена Пронькина, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Сервис ”Видеонаблюдение”, безусловно, делает жизнь комфортнее. Услуга позволяет организовать наблюдение не только дома: камеры можно брать с собой в отпуск, устанавливать в отеле или на даче. Для этого потребуются лишь обычная розетка и доступ к Wi-Fi-сети от любого провайдера. Видеокамеры, как уличные, так и для помещений, мобильны и просты в использовании. Их легко подключить самостоятельно, но при необходимости наши специалисты всегда готовы помочь с настройкой».

В пакет «Видеонаблюдения» входит цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, микрофоном и датчиком движения. В камеру встроена функция Push-to-talk (дословно – «нажми, чтобы говорить»), которая дает возможность транслировать голосовые сообщения. Дополнительно к видеонаблюдению можно подключить услугу «Кнопка SOS» для экстренного вызова группы быстрого реагирования.

Александра Морозова, преподаватель из Новомосковска, клиент «Ростелекома»:

«По-настоящему мы оценили видеонаблюдение, когда улетели с мужем в отпуск. В любой момент со смартфона подключались к разным видеокамерам и наблюдали не только за машиной во дворе, но и за тем, как соседка ухаживала за нашим котом. Очень удобно, что в камерах имеются датчики движения, инфракрасная подсветка для ночного наблюдения, дистанционное управление и возможность приближения. А еще есть встроенный микрофон, и мы голосом могли остановить Мурзика, когда он собирался набедокурить. Теперь планируем поставить видеокамеры на даче и у пожилых родителей, чтобы всё было под контролем».

Видеонаблюдение имеет интеллектуальную систему управления и интуитивно понятный WEB-интерфейс. При срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры абоненту приходит уведомление. Сервис позволяет добавить в личный кабинет сразу несколько камер, установленных как в разных помещениях, так и в разных городах. Решение предусматривает шифрование на всем пути передачи данных: от камеры до дата-центров компании. Видеозаписи хранятся в облаке от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа. В случае перебоев с доступом в интернет изображение не пропадет и будет записано на SD-карту. Сервис можно подключить на сайте «Ростелекома» или купить в центре обслуживания, затем скачать бесплатное мобильное приложение и зарегистрироваться. Информация об услуге «Видеонаблюдение» доступна также по бесплатному телефону 8 800 100 0 800.