Почти половина посевов зерновых в Тульской области поражена хлебным пилильщиком Фото: Игорь КОПЫТОВ

Эксперты обнаружили вредителей на площади 4,7875 тысяч гектаров из 10,3349 обследованных или на 46% посевов.

Хлебный пилильщик — вредитель зерновых культур длиной 8-10 мм с удлиненным и сжатым с боком телом. Личинка длиной до 12-14 мм червеобразная и безногая с буровато-желтой головой — именно они вредят сельскому хозяйству. Личинки обитают внутри стеблей растений. Из-за этого колосья зачастую ломаются еще до созревания зерна. Также наблюдается ухудшение кормовых качеств соломы.