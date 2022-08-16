Фестиваль «Сено-солома» пройдет в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

20 августа Государственный музей-заповедник «Куликово поле» приглашает на фестиваль «Сено-солома» на территории Конного двора в селе Монастырщино.

На празднике у всех желающих будет возможность прикоснуться к традициям предков и насладиться природой Куликова поля. Сопровождать забавы на свежем воздухе будут песни и танцы – на сцене фестиваля для посетителей выступят творческие коллективы. Свои номера представят фольклорные ансамбли «Услада» и «Спасская слобода».

Туристы также смогут узнать секреты пчеловодства от настоящих мастеров этого дела и скатать из пчелиного воска ароматную свечу, продегустировать различные сорта янтарного лакомства и выбрать из них лучший. И, конечно, всех ждут угощения: плов из полбы, а еще старинный напиток узвар.

У всех будет возможность пообщаться с обитателями Конного двора – очаровательными лошадками и пони. Посетители смогут прокатиться верхом и в бричке, познакомиться с историей конного аджилити и увидеть, как музейные питомцы справляются с полосой препятствий.