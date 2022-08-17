18 августа в Туле без электричества останутся десятки домов

Электричество отключат по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Металлургов, 62, 70, 70 к.2, 80-а; ул. М. Тореза, 8, 14-а, 14-в; пр-т Ленина, 65; ул. Первомайская, 5, 64; ул. Жаворонкова, 1; ул. Переносная, 2-7; ул. Железнодорожная, 1-10, 1-а, 2-в, 1-б, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 2-а, 1-в; ул. Кропоткина, 3-23; ул. Куренкова, 2-42 (чётн.), 1-37-а (нечётн.); ул. Токарева, 2-9; ул. Грибоедова, 1-27 (нечётн.), 4-28 (чётн.);

с 09:00 до 17:00 - кв-л М. Гончары, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20; ул. Степанова, 89-а; ул. Пробная, 81-97 (нечётн.), 97-а, 104-126 (чётн.); ул. Гармонная, 1-21 (нечётн.), 1-а, 2-а, 2-14 (чётн.), 18; ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140 (чётн.), 114-а, 140-а; ул. Замочная, 2; ул. 9 Мая, 19-а, 17, 19, 15; ул. Седова, 7, 9 к.1, 3, 5, 5-а, 1; ул. Прокудина, 1/10; ул. Оружейная, 40, 42, 38; ул. Карпова, 101, 103-а, 103; ул. Богучаровская, 8-а; пр-зд Верхний; ул. Батищева, 2-14 (чётн.); пр-зд Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пр-зд Нижний, 3, 4, 5, 8; пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 11-а; ул. Л. Чайкиной, 1-15, 15-а; ул. Бывший Монастырь, 1, 3, 4, 5-а; пр-зд Батищева, 2, 2-а, 2-б; пр-зд Верхний, 12; ул. Бывший Монастырь, 1;

с 09:30 до 13:30- ул. Октябрьская 136-186 (чётн.).