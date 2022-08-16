Тульские росгвардейцы задержали троих подозреваемых в двух кражах Фото: материалы пресс-служб

Сотрудник вневедомственной охраны, находясь на выходном, проезжая на личном автомобиле мимо продуктового магазина на улице Кутузова, заметила мужчину с сумкой, за которым бежал продавец магазина. Офицер выскочила из машины и помогла его задержать.

В этот же день в Туле на пульт централизованной охраны поступило сообщение, что двое неизвестных пытаются похитить железнодорожные рельсы. Дежурным незамедлительно был отправлен наряд. Прибывшие на место росгвардейцы задержали мужчин.

В обоих случаях, задержанных сотрудники Росгвардии передали полицейским для дальнейшего разбирательства.