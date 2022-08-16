189 нарушений с участием мотоциклистов зафиксировали в Тульской области зв 10 дней Фото: материалы пресс-служб

За это время выявлено и пресечено 189 нарушений ПДД, из которых 11 - управление незарегистрированным мототранспортом, 38 - управление без мотошлема, 26 – без водительского удостоверения, 14 – поездка без документов на двухколесный транспорт, 4 - управление в состоянии опьянения. В двух случаях водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Пятеро за различные нарушения попались уже не в первый раз. Кстати, 12 нарушений ПДД совершено мотоциклистами в возрасте до 16 лет.

Кроме того, 26 мототранспортных средств задержано и помещено на специализированную стоянку.