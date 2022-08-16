С начала года в ДТП в Тульской области погибли двое детей и 145 получили различные травмы Фото: материалы пресс-служб

За неполные 8 месяцев текущего года на территории региона зарегистрировано 124 ДТП с участием несовершеннолетних. Поэтому с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 15 по 31 августа на дорогах Тульской области пройдет мероприятие «Водитель – осторожно, на дороге дети!».

Ребята напишут и красочно оформят письма водителям. В своих обращениях они обратятся к взрослым с призывом не нарушать правила дорожного движения. Каждое послание обязательно найдет своего адресата, дети вместе с организаторами акции из рук в руки передадут написанные письма водителям, которых инспекторы ГИБДД остановят на дорогах региона.