14 велосипедов за два выходных дня похитили в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Две кражи – в Туле и Новомосковске - были раскрыты по горячим следам.

Так, вдежурную часть отдела полиции «Зареченский» обратилась тулячка, сообщив, что из подъезда многоквартирного дома на Промышленном проезде была совершена кража ее велосипеда «Wheller». Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила предполагаемого преступника - проживающего рядом 33-летнего безработного. От подозреваемого были получены признательные показания, похищенное изъято и возвращено законной владелице.

С аналогичным заявлением о пропаже велосипеда «Стелс» из подъезда дома по улице Трудовой в новомосковскую полицию обратился пенсионер. Участковыми уполномоченными полиции был составлен портрет возможного преступника, а потом и сам 39-летний подозреваемый арестован.