Юных тулячек приглашает академия «Арсенал» в женскую молодежную команду Фото: материалы пресс-служб

Пробная тренировка пройдет 3 сентября в 10 утра на малом поле стадиона Академии ПФК «Арсенал».

Желающим попасть в команду нужно иметь с собой спортивную форму, обувь, медицинскую справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятия футболом и свидетельство о рождении.

Кстати, женская «молодежка» была сформирована в регионе впервые в истории тульского футбола в прошлым августе. С командой в настоящее время работает тренер категории С-УЕФА Екатерина Кищенко.