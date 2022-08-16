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Общество16 августа 2022 9:29

Юных тулячек приглашает академия «Арсенал» в женскую молодежную команду

Центр подготовки футболистов объявил набор девочек 2010-2012 годов рождения
Игорь КОПЫТОВ
Юных тулячек приглашает академия «Арсенал» в женскую молодежную команду

Юных тулячек приглашает академия «Арсенал» в женскую молодежную команду

Фото: материалы пресс-служб

Пробная тренировка пройдет 3 сентября в 10 утра на малом поле стадиона Академии ПФК «Арсенал».

Желающим попасть в команду нужно иметь с собой спортивную форму, обувь, медицинскую справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятия футболом и свидетельство о рождении.

Кстати, женская «молодежка» была сформирована в регионе впервые в истории тульского футбола в прошлым августе. С командой в настоящее время работает тренер категории С-УЕФА Екатерина Кищенко.