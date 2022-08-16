«Steampunk 2022» по-тульски: уникальная выставка в центре города Фото: материалы пресс-служб

Вторая в истории Тулы выставка, посвященная стимпанку, будет проходить еще до конца месяца. Ее экспозицию составили уникальные работы тульских умельцев Кирилла Климова, Руслана Калиничева, Игоря Матвеева и Сергея Бобкова. В их руках металлический утиль обрел вторую жизнь, возродился в арт-объектах иной реальности развития человечества.

На открытой площадке посетителей встречает огромный динозавр, пожирающий змея. А в «Кустарном антимузее» поселились удивительные насекомые, животные, фантастические существа, собранные из деталей старых машин, труб, велосипедных цепей, шурупов и шестеренок.

Особенно впечатляют необычные светильники в виде огромного подсолнуха, самовара, паука с горящими глазами, напольная лампа-робот, металлические картины и статуэтки, оригинальный почтовый ящик, автомобиль с зомби-гонщиком и другие экспонаты.