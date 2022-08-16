После лобового столкновения двух иномарок в Тульской области госпитализирована 23-летняя девушка Фото: материалы пресс-служб

15 августа в 22:30 на улице Бандикова рабочего поселка Арсеньево 53-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Mitsubishi Pajero, выскочил на встречную полосу дороги, где столкнулся с Kia Spectra под управлением 23-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Kia, но после оказания медицинской помощи был отпущен, и его 23-летняя пассажирка, которой потребовалась госпитализация.