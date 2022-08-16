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Общество16 августа 2022 7:03

В Щекинском районе Тульской области открыли новый мост

Расположен он на дороге между Лопатково и Ефремовым
Игорь КОПЫТОВ
В Щекинском районе Тульской области открыли новый мост

В Щекинском районе Тульской области открыли новый мост

Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе отремонтировали и открыли мост на участке от автодороги Лапотково - Ефремов на подъезде к селу Царево, в котором проживают 300 человек. Его протяженность – 500 метров.

Попутно переустроена сеть водопровода и электроснабжения. Появилась и новая автомобильная дорога с тротуарами на подходах к мосту, были установлены наружное освещение, знаки и барьерное ограждение, нанесена разметка. Старый мост демонтировали.