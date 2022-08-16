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Общество16 августа 2022 6:58

На неделю в центре Тулы ограничат движение и парковку

Об этом информирует городское управление по транспорту и дорожному хозяйству
Игорь КОПЫТОВ
На неделю в центре Тулы ограничат движение и парковку

На неделю в центре Тулы ограничат движение и парковку

Фото: Алексей ФОКИН

С 16 августа и до конца 23 августа будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина на участке от улицы Советской до улицы Менделеевской.

Также, 22 августа с 16:00 и до конца суток ограничат движение всех видов транспортных средств по улице Менделеевской.

Связано это с проведением мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации.