На неделю в центре Тулы ограничат движение и парковку Фото: Алексей ФОКИН

С 16 августа и до конца 23 августа будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина на участке от улицы Советской до улицы Менделеевской.

Также, 22 августа с 16:00 и до конца суток ограничат движение всех видов транспортных средств по улице Менделеевской.

Связано это с проведением мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации.