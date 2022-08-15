Сразу два магазина обокрал в один день в Новомосковске 33-летний мужчина Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть в один день обратились с заявлениями сотрудники двух крупных сетевых магазинов, находящихся в одном здании по Рязанскому шоссе. Они сообщили, что днем из торговых залов были похищены в одном случае алкоголь и средства личной гигиены, в другом – одежда и портативная колонка.

Выехавшими на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы было предположено, что обе кражи мог совершить один и тот же человек. Спустя некоторое время по подозрению был задержан 33-летний мужчина, который признался в содеянном. Похищенное у него изъяли.