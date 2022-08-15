В Туле вновь бесплатно раздают питьевую воду
Фото: Алексей ФОКИН
Воду планируют раздавать до 19.00 на точках по продаже кваса по следующим адресам:
Красноармейский проспект, 48 корп. 2;
перекресток ул. Смидович и ул. 9 Мая, 5;
ул. Кутузова, 13;
ул. Ложевая, 123 (ост. Степанова);
перекресток ул. Кутузова, 16 и ул. Шухова;
перекресток Марата, 24 и ул. Плеханова;
Красноармейский пр., 17;
перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;
ул. Фрунзе, 5;
ул. Октябрьская, 95;
ул. М. Горького, 14;
ул. Октябрьская, 9;
ул. Пузакова, 5;
ул. Кауля, 45;
ул. Н. Руднева, 62;
пр. Ленина, 28.
Также дополнительно к этим точкам установлены ещё точки раздачи воды по следующим адресам:
перекресток пр. Ленина и ул. Советской;
перекресток пр. Ленина и ул. Первомайской.