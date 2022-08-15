В Туле вновь бесплатно раздают питьевую воду Фото: Алексей ФОКИН

Воду планируют раздавать до 19.00 на точках по продаже кваса по следующим адресам:

Красноармейский проспект, 48 корп. 2;

перекресток ул. Смидович и ул. 9 Мая, 5;

ул. Кутузова, 13;

ул. Ложевая, 123 (ост. Степанова);

перекресток ул. Кутузова, 16 и ул. Шухова;

перекресток Марата, 24 и ул. Плеханова;

Красноармейский пр., 17;

перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;

ул. Фрунзе, 5;

ул. Октябрьская, 95;

ул. М. Горького, 14;

ул. Октябрьская, 9;

ул. Пузакова, 5;

ул. Кауля, 45;

ул. Н. Руднева, 62;

пр. Ленина, 28.

Также дополнительно к этим точкам установлены ещё точки раздачи воды по следующим адресам:

перекресток пр. Ленина и ул. Советской;

перекресток пр. Ленина и ул. Первомайской.