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Спорт15 августа 2022 11:13

Тульские велогонщики одержали победу на летней Всероссийской спартакиаде учащихся

XI летняя Спартакиада учащихся России по велоспорту на треке среди юношей и девушек 15-16 лет прошла в Ростове-на-Дону
Игорь КОПЫТОВ
Тульские велогонщики одержали победу на летней Спартакиаде учащихся

Тульские велогонщики одержали победу на летней Спартакиаде учащихся

Фото: материалы пресс-служб

На старт соревнований по велоспорту на треке в Ростове-на-Дону вышли представители Пензенской, Ленинградской, Ярославской, Иркутской, Тюменской, Воронежской, Ростовской, Челябинской, Омской, Московской, Свердловской, Тульской области, Республики Башкортостан, Краснодарского края, Удмуртской Республики, Республики Крым, Адыгеи, Санкт-Петербурга и Москвы.

Сильнейшие спортсмены страны состязались в индивидуальных и командных гонках преследования, индивидуальном и командном спринте, кейрине, гите с хода и с места, гонках с выбыванием и по очкам.

По сумме очков, набранных во всех дисциплинах, безоговорочную победу одержала команда Тульской области. В упорной борьбе она обогнала сборные Санкт-Петербурга и Москвы.

В составе нашей команды выступили 16 велогонщиков - воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Велосипедный спорт».