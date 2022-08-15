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Происшествия15 августа 2022 9:05

Нетрезвый водитель Kia Optima опрокинулся под Тулой в кювет

Двум его пассажирам потребовалась госпитализация
Игорь КОПЫТОВ
Нетрезвый водитель Kia Optima опрокинулся под Тулой в кювет

Нетрезвый водитель Kia Optima опрокинулся под Тулой в кювет

Фото: материалы пресс-служб

12 августа в 1:30 ночи на 6-м километре автодороги М-2 «Крым» под Тулой 30-летний молодой человек за рулем Kia Optima не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали все находившиеся в автомобиле — и сам водитель, и его пассажиры – молодые люди 28 и 29 лет. Все они были госпитализированы с различными травмами. Кстати, сам виновник аварии от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.